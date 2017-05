Uregulowaniu sytuacji w Donbasie przeszkadzają...europejskie wybory

Proces uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy hamują wybory w Niemczech i Francji — oznajmiła przedstawicielka Kijowa w humanitarnej podgrupie ds. Donbasu, wiceprzewodnicząca parlamentu Irina Heraszczenko.

Problem uregulowania ukraińskiego kryzysu jest omawiany na rozmowach w różnych formatach, w tym w normandzkim (Rosja, Francja, Niemcy, Ukraina). Jednak porozumienie w sprawie rozejmu osiągnięto dopiero w Mińsku podczas spotkań grupy kontaktowej przy pośrednictwie Rosji i OBWE. Kwestia uregulowania sytuacji w Donbasie jest omawiana, między innymi podczas spotkań w Mińsku grupy kontaktowej, która od września 2014 roku przyjęła już trzy dokumenty regulujące kroki w kierunku deeskalacji konfliktu.

Niemcy wkraczają w okres przed wyborami, które odbędą się we wrześniu. We Francji w najbliższych miesiącach będzie dopiero formowany nowy rząd prezydenta elekta i nie będą mieli głowy do polityki zagranicznej, przynajmniej do Donbasu. W USA struktury odpowiadające za pewne kierunki polityki zagranicznej także jeszcze się kształtują — napisała Heraszczenko na swoim koncie na Facebooku.

Według niej zaistniała sytuacja negatywnie wpłynie na proces uregulowania sytuacji w Donbasie.

Format normandzki faktycznie jest zastopowany i to bezpośrednio wpływa na miński format pochodny od normandzkiego. Wygląda na to, że kwestie, które od dawna staramy się rozwiązać w Mińsku i które są zablokowane, na razie zostaną w tym samym stanie — napisała Heraszczenko.