Dwie pieczenie na jednym ogniu. Sankcje dla Iranu + dla Rosji

„Cieszę się, że robimy coś w stosunku do Iranu, ale jeśli projekt ustawy wyjdzie z Komisji (Senatu Kongresu USA do Spraw Zagranicznych) i będzie omawiany w pełnym składzie Senatu, to mam zamiar dodać do niego rosyjskie sankcje. A przynajmniej spróbuję” — powiedział ustawodawca, cytowany przez gazetę The Hill.

Jaki jest związek między antyirańskimi i antyrosyjskimi sankcjami?

© Sputnik. Aleksandr Kondratuk Sankcje Zachodu uczyniły z Rosji rolnicze supermocarstwo

Irański politolog, ekspert ds. polityki międzynarodowej i zagadnień strategicznych irańsko-rosyjskiej współpracy Mostafa Azeriyan w komentarzu dla Sputnika powiązał inicjatywę amerykańskiego senatora z pomyślną współpracą Rosji i Iranu w kwestii syryjskiej:

„Moim zdaniem głównym celem tego pakietu sankcji może być współpraca wojskowo-techniczna pomiędzy Rosją a Iranem, zwłaszcza na syryjskim froncie. W ubiegłym tygodniu wiele syryjskich miast znów zostało zaatakowanych przez terrorystów. Ich sponsorzy, czyli zachodnie rządy i Stany Zjednoczone, próbują zmienić sytuację na froncie na swoją stronę. W związku z tym okazanie jakiejkolwiek presji na głównych bojowników z terroryzmem [Iran i Rosję] jest priorytetem. Oni bezpodstawnie oskarżają nasze kraje o ingerowanie w syryjski konflikt i stosują podobne sztuczki w celu nałożenia sankcji. Jednak pomimo interwencji wojskowej Amerykanów w Syrii, wystarczy przypomnieć bombardowanie syryjskiego lotniska [Al-Shayrat], to nie mogło ograniczyć wpływu Rosji i Iranu na produktywną walkę z terrorystami.

Drugą możliwą przyczyną takiego kroku może być to, że Stany Zjednoczone zdały sobie sprawę, że równowaga sił wojskowych na świecie zmieniła się. Dzisiaj Rosja dysponuje ogromną siłą militarną. To nie pasuje Stanom Zjednoczonym. Dlatego za pomocą sankcji oni starają się osłabić tę potęgę” — wyjaśnił politolog.