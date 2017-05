Duma Państwowa: Zwycięzcą wyborów we Francji jest Angela Merkel

„Wszyscy oprócz Francuzów są zainteresowani i potrzebują słabej Francji. Za rządów Macrona państwo będzie płynąć z prądem europejskich decyzji. Nie będzie przejawiać należytej samodzielności. I w niczym nie będzie się sprzeciwiać propozycjom i decyzjom podejmowanym na szczeblu USA i UE. Biorąc pod uwagę, że Francja do dzisiaj pozostaje jednym z najważniejszych państw UE, które mogłoby narzucać warunki i realizować niezależną politykę, to myślę, że za rządów Macrona tego na pewno nie będzie i Niemcy wzmocnią swoją pozycję lidera UE" — powiedział Lebiediew w wywiadzie dla RIA Novosti.

Według niego teraz dla wszystkich będzie oczywiste, że jeśli są potrzebne jakieś decyzje ze strony UE, to trzeba dogadywać się z Niemcami, w innych przypadkach należy umawiać się z USA. „Wszystko pozostałe nie ma znaczenia. Oczywiście Niemcy są tym zainteresowane, ponieważ wzmocnią swoją pozycję. Zawsze dążyły do dominacji nad pozostałymi państwami. Oczywiście frau Merkel, która we wrześniu pójdzie na wybory, jest zainteresowana słabą Francją pod bokiem, gdyż na jej tle prawdopodobnie w jakiś sposób może zostać ponownie wybrana" — powiedział parlamentarzysta.

Poza tym, jak uważa Lebiediew, za rządów Macrona Francję zaleje fala uchodźców, migrantów i niepożądanych dla państwa mieszkańców. Podkreślił, że już obecnie można obserwować, że ci, którzy niedawno byli w Paryżu, mają wyłącznie negatywne wrażenia. „Na każdym rogu siedzą uchodźcy, palą ogniska, śmieci, brud, smród. Paryż zamienił się w miasto syryjskich uchodźców. A niedługo w państwo uchodźców z państw arabskich zamieni się cała Francja, ponieważ Macron nie jest w stanie podejmować twardych decyzji, przecież UE powiedziała: „Przyjmujemy uchodźców", a więc Francja będzie ich przyjmować i Francuzi niebawem zwariują z powodu ich liczby" — podsumował wiceprzewodniczący Dumy Państwowej.