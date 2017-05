Macron nowym prezydentem Francji. Bruksela odetchnęła z ulgą

Zwycięstwa pogratulował mu Władimir Putin. W depeszy gratulacyjnej potwierdził gotowość do konstruktywnej współpracy nad rozwiązywaniem aktualnych zagadnień dotyczących stosunków dwustronnych a także problemów na skalę regionalną i globalną oraz wyraził przekonanie, że odpowiada to zasadniczym interesom narodów Rosji i Francji.

Według danych po przeliczeniu głosów Macrona poparło 66% wyborców, czyli prawie 21 mln osób. Nieco poniżej 11 mln, czyli 34% oddało głos na rywalkę Macrona, liderkę Frontu Narodowego Marine Le Pen, jest to absolutny rekord dla jej partii. Odczuwalne poparcie otrzymał trzeci niewidzialny kandydat. Czyste karty wyborcze do urn wrzuciło ponad 4 mln osób — prawie 10% wyborców. Wyniki sondażu wskazują, że są to przeważnie zwolennicy reprezentującego skrajną lewicę Melanchone'a, który przegrał w pierwszej turze.

© Sputnik. Aleksiej Nikolski Czego Putin życzy Macronowi?

Frekwencja wyborcza była wyjątkowo niska: w lokalach nie stawił się co czwarty wyborca, czegoś takiego we Francji nie było od lat 60. ubiegłego wieku. Na dodatek prawie 4 mln osób wrzuciło do urn czyste karty wyborcze, nie chcąc oddać głosu na żadnego z kandydatów.

Na ile Macron poradzi sobie z realizacją programu wyborczego pod wieloma względami będzie zależeć od innych wyborów — do Zgromadzenia Narodowego, które odbędą się w czerwcu. Zapowiadają się na ostrą walkę. Wyniki sondaży opinii publicznej pokazują, że pozycja partii Le Pen jest tam mocniejsza niż w wyścigu prezydenckim — rywalom prawie nie ustępuje.

© AP Photo/ Jerome Delay Dlaczego Le Pen poniosła porażkę w wyborach?

Należy dodać, że wynik wczorajszych wyborów wywołał liczne akcje protestacyjne w Paryżu, Lyonie, Nantes i jeszcze kilku francuskich miastach. Niektóre zakończyły się starciami z policją. Służby porządkowe musiały użyć gazu łzawiącego, poinformowano o aresztowaniach. Wśród zatrzymanych znalazł się korespondent RT.

Tymczasem Bruksela odetchnęła z ulgą. Wybory we Francji de facto stały się referendum w sprawie poparcia dla kursu na UE w jednym z największych państw UE. Eksperci prognozują: stosunki z Rosją nie ulegną zmianie.