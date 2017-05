Bloomberg: Trump jest rozczarowany następcą Flynna

© AP Photo/ Andrew Harnik McMaster: Oczekujemy zmian w zachowaniu Rosji

Według danych agencji Trump jest niezadowolony z tego, że McMaster próbuje pouczać go w kwestiach politycznych i nie pozwala wypowiedzieć się podczas briefingów. Źródła twierdzą, że konflikt między prezydentem i doradcą wybuchł na oczach innych członków administracji.

Poza tym doradca amerykańskiego prezydenta Steve Bannon jest przekonany, że McMaster próbuje „sprytem" popchnąć Trumpa do działań politycznych sprzecznych z jego obietnicami wyborczymi — podkreśliło źródło Bloomberga.

Inne źródło agencji poinformowało, że jeden z ostatnich konfliktów między Trumpem i McMasterem jest związany z sytuacją na Półwyspie Koreańskim. Według słów informatora periodyku prezydent USA był oburzony, gdy przeczytał w gazecie The Wall Street Journal o rozmowie swojego doradcy z przedstawicielem rządu Korei Południowej. Ten rzekomo przekonywał Seul, że oświadczenia Trumpa w sprawie odmowy płacenia za nowy system rakietowy nie są oficjalnym stanowiskiem Białego Domu. Po tym Trump udzielił McMasterowi reprymendy, mówiąc, że przeszkadza mu w tym, by zmusić Seul do samodzielnego płacenia za obronę.

Jednocześnie Biały Dom zaprzecza jakimkolwiek sprzecznościom między prezydentem i jego doradcą. W niedzielę biuro prasowe administracji opublikowało oświadczenie, w którym Trump wyraził zaufanie do podwładnego i podkreślił, że ten wykonuje „fantastyczną pracę".

Herbert McMaster stał się doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego po dymisji Michaela Flynna, który opuścił stanowisko na tle zarzutów o nieujawnianie treści rozmów z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie Siergiejem Kislakiem.