Trump przedłużył sankcje wobec Syrii

W dokumencie stwierdzono, że przedłużono ograniczenia, które Waszyngton wprowadził w latach 2006-2012 w odpowiedzi na „niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie” dla „bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i gospodarki” USA ze strony syryjskiego rządu.

Wśród wrogich działań Trump wymienia „okrucieństwo i represje” władz Syrii w stosunku do obywateli, „dążenie (do posiadania) i użycia broni chemicznej i biologicznej, dążenie do (posiadania) broni masowego rażenia i programu rakietowego”, „wspieranie organizacji terrorystycznych” oraz „podważanie amerykańskich i międzynarodowych wysiłków zmierzających do stabilizacji i odbudowy Iraku”.

— USA potępiają przemoc i łamanie praw człowieka przez reżim (prezydenta Syrii Baszara) al-Asada i wzywają go do przerwania gwałtu wobec narodu syryjskiego, przestrzegania zawieszenia działań zbrojnych, zapewnienia dostaw pomocy humanitarnej, umożliwienia transformacji politycznej w Syrii, która otworzy pewną drogę do większych swobód, demokracji, możliwości i sprawiedliwości w przyszłości – czytamy w liście.