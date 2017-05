Trump zwolnił szefa FBI

Podkreślono, że uprawnienia Comeya zostały zawieszone na podstawie zaleceń prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa i jego zastępcy Roda Rosensteina.

3 maja Comey nazwał Rosję największym zagrożeniem dla amerykańskie demokracji, a także zapowiedział, że będzie „łapać" rosyjskich hakerów w państwach trzecich.

Ponadto poinformowano, że amerykańscy kongresmeni są rozczarowani wynikami zamkniętego spotkania z Comey'em poświęconego śledztwu w sprawie „ingerencji" Rosji w amerykańskie wybory. Były dyrektor Federalnego Biura Śledczego USA James Comey dowiedział się o swoim zwolnieniu z wiadomości i uznał, że to żart — pisze The New York Times.

Według danych gazety Comey przebywał w Los Angeles, gdzie występował przed pracownikami miejscowego oddziału FBI. Wówczas w wiadomościach pojawiła się informacja o jego zwolnieniu.

© AFP 2017/ Nicholas Kamm Dyrektor FBI James Comey

Periodyk pisze, że Comey rozśmiał się po obejrzeniu podobnych materiałów, ponieważ uznał, że to żart.

Później powiadomienie o zwolnieniu zostało dostarczone do siedziby FBI w Waszyngtonie.