© AP Photo/ Sergiej Karpuchin Konferencja prasowa po spotkaniu Putina i Merkel w Soczi

O tym powiedział w wywiadzie dla telewizji „Mir”, komentując wyniki wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Soczi i jej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

„Wizyta Angeli Merkel była oczywiście bardzo znamienna, to była jej pierwsza wizyta od kilku lat. A rozmowa była konstruktywna, rzeczowa, bez żadnych prób robienia siebie wykładów. To nie jest nasza zasada i spodziewamy się, że także Europa zrozumie, że relacje „uczeń-nauczyciel” już dawno odeszły do przeszłości” — podkreślił Ławrow.