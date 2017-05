Sawczenko ma prośbę do Macrona

„Zwracam się do Pana z prośbą o zachowanie a nawet zaostrzenie sankcji przeciwko Rosji, ponieważ ten kraj rozumie tylko siłę i zdecydowanie, które posiada Pan osobiście i Pana państwo będące światowym liderem" — czytamy w dokumencie.

Ponadto Sawczenko pogratulowała Macronowi i całemu narodowi francuskiemu zwycięstwa i wyraziła nadzieję na to, że prezydent elekt zrobi „wszystko co od niego zależy", by udzielić Ukrainie wsparcia międzynarodowego i zapewnić ochronę jej integralności terytorialnej.

Sam Macron wielokrotnie krytykował Moskwę, na przykład, szukał „rosyjskiego śladu" w atakach hakerskich na swój sztab wyborczy. Podczas kampanii wyborczej oznajmił, że będzie w stanie „zmusić Putina" do szacunku. Komentując antyrosyjskie sankcje, Macron mówił o konieczności zachowania ograniczeń, dopóki „Rosja nie wywiąże się ze swoich zobowiązań" w zakresie konfliktów na Ukrainie i w Syrii.