Według słów Junckera jedno z najmniejszych państw w UE do tej pory nie zaatakowało Rosji, ponieważ w Luksemburgu nie ma miejsca dla jeńców.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker słynie z tego, że mówiąc na poważne tematy, wtrąca w swoje wystąpienia zabawne frazy lub gesty — pisze niemiecka gazeta Die Welt. W 2015 roku przyciągnął do siebie uwagę, policzkując greckiego premiera Tsiprasa w okresie szczytowym zamieszania wokół wyjścia Grecji z UE — przypomina periodyk.

Ostatnio Juncker znów niesmacznie zażartował — podkreśla Die Welt. Tym razem występując w Bonn, nawiązał do swojego sposobu na uspokajanie rosyjskiego prezydenta. „Zawsze mówię Putinowi, by go uspokoić: „Dlaczego Luksemburg do tej pory nie zaatakował Rosji? Nie mamy miejsca na przetrzymywanie jeńców" — oznajmił Jean-Claude Juncker. Jak wyjaśnia niemiecka gazeta, w latach 1995-2013 Juncker był premierem Luksemburga — jednego z najmniejszych powierzchniowo państw w UE.

W wersji autora artykułu w świetle tlejącego konfliktu między UE i Rosją jest w pełni oczywiste, że Juncker ciągle musi uspokajać rosyjskiego prezydenta. Na początku ukraińskiego kryzysu w 2014 roku UE wprowadziła przeciwko Rosji sankcje gospodarcze i od tamtego czasu co pół roku je przedłuża. Europa krytykuje Moskwę za wspieranie „prorosyjskich separatystów" na wschodzie Ukrainy — twierdzi periodyk.

Jak poinformowano w artykule, podczas dyskusji w Akademii Politycznej w Bonn europejski urzędnik mówił także o wyborach we Francji i swoim stosunku do brytyjskiej premier Theresy May.

Pomimo porażki Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji Juncker ostrzegł przed „niebezpieczeństwem populizmu", o którym jest za wcześnie zapominać.