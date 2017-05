Trump spotkał się z szefem ukraińskiego MSZ

W czasie spotkania strony omawiały „dalsze wsparcie Waszyngtonu dla Kijowa" — czytamy w opublikowanym na Facebooku wpisie ambasady Ukrainy. W rozmowach brali też udział ambasador Ukrainy Walerij Czałyj i wiceprezydent USA Michael Pence.

To nie pierwsza wizyta Klimkina w Waszyngtonie, choć dopiero teraz udało mu się spotkać z Trumpem. Już w marcu Klimkin składał wizytę w USA, ale wówczas przyjął go tylko sekretarz stanu Rex Tillerson. Ukraińscy dyplomaci od dłuższego czasu usiłują zorganizować podróż prezydenta Petra Poroszenki do USA, ale jak na razie nie podano daty jego ewentualnego spotkania z Trumpem.

Klimkin przeprowadził też rozmowy z Pencem. Wiceprezydent USA podkreślił, że porozumienia z Mińska „pozostają najpewniejszą drogą ustanowienia pokoju" na Ukrainie.

Pens potwierdził także, że Waszyngton chce pracować z Kijowem nad pokojowym rozwiązaniem konfliktu na Donbasie. Po spotkaniu Klimkin poinformował Poroszenkę o wynikach spotkania.