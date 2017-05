„Jak USA mogą podejmować taką decyzję, jeśli Turcja jest partnerem strategicznym?"

Zdaniem Ahmeta Yavuza jest to pewny projekt geopolityczny.

Jest oczywiste, że chodzi o pewny projekt geopolityczny, zgodnie z którym USA chcą stworzyć na północy Syrii autonomiczny region kurdyjski. Nie wygląda na to, że zamierzają odstąpić od tego zamiaru. Krok po kroku realizują ten projekt. Ameryka kontynuuje to, co dawno temu, jeszcze w 1915 roku rozpoczęła Anglia.

© Fotolia/ Siaivo Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zniesienie wiz dla Ukrainy

Turcja często mówi o tym, że jesteśmy partnerami strategicznymi, ale nie jesteśmy partnerem strategicznym Ameryki. Ameryka przez wiele lat wykorzystywała nas w swojej konfrontacji ze Związkiem Radzieckim. Potem już na tym jej nie zależało. USA próbują stworzyć dwie bazy wojskowe w Iraku i Syrii. Dlaczego to robią, jeśli Turcja jest partnerem strategicznym? W kwestii Iranu wszystko rozumiem, ale jaki jest cel rozmieszczania bazy wojskowej na terytorium Syrii? A więc realizują duży projekt. Działając wspólnie z nimi, próbowaliśmy zmienić reżim w Syrii. Teraz zebraliśmy myśli i opowiadamy się przeciwko, ponieważ takiej sytuacji nie można dłużej znosić.

Zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny NATO zamieniło się w organizację, która nie zapewniała bezpieczeństwa Turcji. Obecnie jest to organizacja grożąca własnemu bezpieczeństwu. Turcja powinna brać to pod uwagę.