Trump niedoceniony przez media

— Nie znają mnie, jestem bardzo aktywnym prezydentem. Pracuję z Chinami, Japonią, Koreą Północną, z różnymi kwestiami. Niedawno przyjechał minister spraw zagranicznych Rosji, a następnie – nie wspominano o tym – minister spraw zagranicznych Ukrainy. Powiedziałem: „Panowie musicie się pogodzić”. Ale (w mediach) mówiono tylko o wizycie (ministra) z Rosji – powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News.

Jak dodał, podobnej sytuacji z mediami nigdy nie było.

Prezydent wyjaśnił też, dlaczego chciał zastąpić briefingi notatkami wysyłanymi do mediów. Jego zdaniem zawierałyby one „dokładne, wyraźne, piękne” odpowiedzi, co pozwoliłoby wyeliminować wypaczenia. Trump zauważył, że za rządów Baracka Obamy konferencje prasowe w zasadzie nie były relacjonowane.