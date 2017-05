Szczyt „Jeden Pas, Jedna Droga” w Pekinie. Putin przemawiał po Xi Jinpingu

— Jesteśmy gotowi dzielić się doświadczeniem, ale nie chcemy przeszkadzać innym krajom, ani narzucać nikomu naszej woli — powiedział prezydent Chin Xi Jinping. Jak podkreślił, w trakcie szczytu zostaną podpisane kolejne umowy o współpracy gospodarczej między Chinami a 30 krajami z całego świata. Będą one dotyczyć m.in. współpracy w zakresie transportu kolejowego między chińskimi przewoźnikami a europejskimi partnerami.

— Chińskie przysłowie głosi, że „długa podróż wymaga pojedynczych kroków”, arabskie mówi o tym, że „piramidę buduje się z osobnych kamieni”, a w Europie mówi się, że „nie od razu Rzym zbudowano” — zakończył swoje przemówienie prezydent Chin.

Z kolei Prezydent Rosji Władimir Putin, w przemówieniu wygłoszonym po prezydencie Chin Xi Jinpingu, podkreślił, że „dotychczasowe problemy nie mogą być rozwiązywane dotychczasową logiką”.

Jego zdaniem uczestnicy szczytu powinni „pokazać międzynarodowej społeczności nieskrępowane podejście do budowania praw i niezbywalnych zasad wyznawanych przez ONZ oraz do wprowadzania takiej agendy w życie”.

Rosyjski prezydent mówił też o znaczeniu prywatnych inwestorów w realizacji tej inicjatywy oraz stworzeniu im dogodnych oraz łatwo rozumianych warunków do współpracy.

Putin zaprosił światowych przywódców do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomiczny w Petersburgu (czerwiec) i we Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku (wrzesień).

— Jesteśmy winni rodzinom na całym świecie, by czuły się bezpiecznie – tymi słowami rosyjski prezydent zakończył swoje przemówienie.