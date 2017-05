Test dla Merkel: Mieszkańcy Nadrenii Północnej-Westfalii wybierają nowy parlament

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump: Rosja musi być niezadowolona z kolejnej próby rakietowej Pjongjangu

W najludniejszym niemieckim kraju związkowym do głosowania uprawnionych jest ponad 13 mln osób. Wyborcy zdecydują, czy rządzący obecnie socjaldemokraci pozostaną u władzy, a może zastąpią ich chrześcijańscy demokraci.

Do ostatniej chwili partie próbowały zdobyć głosy niezdecydowanych wyborców. Merkel i lider CDU w landzie Armin Laschet wystąpili w sobotę na wiecu w Akwizgranie. Z kolei premier Hannelore Kraft (SPD) uczestniczyła w festynie w stolicy landu, Duesseldorfie.

Głosowanie w Nadrenii Północnej-Westfalii jest najważniejszym sprawdzianem dla CDU Angeli Merkel i SPD Martina Schulza przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Jeżeli SPD przegra w tym landzie, szanse partii, a tym samym jej kandydata na kanclerza Martina Schulza, na pokonanie CDU w wyborach do Bundestagu w zasadzie zmaleją do zera. Nadrenia Północna-Westfalia jest uważana za bastion socjaldemokratów.