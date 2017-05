Macron z wizytą w Berlinie

W niedzielę Macron oficjalnie objął urząd prezydenta. Już następnego dnia udał się na spotkanie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wszystko wskazuje na to, że na tym etapie dla Emmanuela Macrona zachowanie UE i poprawa koordynacji z przywódczynią Niemiec jest zadaniem nr 1.

Politolog Władimir Kiriejew uważa, że po jego wprowadzeniu się do Pałacu Elizejskiego znaczenie tematu Ukrainy i normandzkiego formatu w europejskiej polityce nie zmniejszy się, aczkolwiek linia może nieco się zmienić.

© Sputnik. Miroslav Rotar Na Ukrainie planuje się zakaz działalności dla kościołów współpracujących z „agresorem”

Europejscy politycy, w tym Macron będą realizować politykę presji na prezydenta Petra Poroszenkę i europejskie władze, aby zaprowadzić rozejm na południowym wschodzie Ukrainy i w ogóle zmniejszyć napięcia w ukraińskim społeczeństwie. Jednak to, że będą nadal rozpatrywać Ukrainę jako swoją peryferyjną przestrzeń potrzebną do nacisku politycznego na Rosję, jest nieuchronne. Innymi słowy, w europejskiej polityce w kwestii Ukrainy będą obecne dwa aspekty: mniej poparcia dla agresywnych wypowiedzi Poroszenki i ukraińskich nacjonalistów z jednoczesnym zachowaniem znaczenia Ukrainy w polityce zagranicznej UE. Myślę, że wymogi wobec Kijowa odnośnie realizacji mińskich porozumień zostaną zaostrzone. To nieuchronna sytuacja, ogólna zarysowująca się tendencja. Macron jest dość rozważną osobą i będzie działać odważniej w tym kierunku. Sądzę, że między innymi Macron będzie wywierać presję na ukraińską politykę i sprzyjać rozejmowi — podkreślił politolog.