Niemiecko - francuska karta drogowa dla Europy

© REUTERS/ Etienne Laurent/Pool Macron z wizytą w Berlinie

Francja i Niemcy będą pracować nasd zreformowaniem UE, w najbliższym czasie zostanie stworzona karta drogowa europejskich reform, oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z niemiecką kanclerz Angelą Merkel.

— Możemy wspólnie z naszymi zespołami pracować nad projektem karty drogowej dla Unii Euroipejskiej i strefy euro — powiedział Macron.

Macron zaznaczył, że pragnie utrzymywać z Niemcami stosunki „nie opierające się na konfrontacji czy szantażu" a stosunki oparte na zaufaniu, od którego zależy nie tylko rozwój obu krajów, ale i rozwój całej Europy.

Z kolei nemiecka kanclerz Anfela Merkel oświadczyła, że umówiła się z nowym prezydentem Francji „na wspólną bardzo ścisłą współpracę".

— To dla nas ogromny zaszczyt, że Pańska pierwsza wizyta odbyła się właśnie do nas, do Niemiec, do Berlina. Widzi Pan po liczbie obecnych dziennikarzy, że to wzbudza zainteresowanie. Wymieniliśmy się dziś opiniami i umówilismy się, że będziemy bardzo ściśle współpracować — powiedziała Merkel podczas wspólnej konferencji prasowej.

Angela Merkel przyznała, że „z całego serca" pogratulowała Macronowi wygranej w wyborach i „życzyła powodzenia w najbliższych wyborach parlamentarnych".