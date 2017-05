© AP Photo/ Andrew Harnik Trump: Rosja musi być niezadowolona z kolejnej próby rakietowej Pjongjangu

Na antenie Fox News zasugerował, że w świetle takiego podejścia prezydenta USA Waszyngton ma szansę współpracować z Rosją w sprawie rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskim — tym bardziej, że Kreml jest również tym zainteresowany.

— Moim zdaniem Putina trochę zaczyna przerażać agresywność i wytrwałość nowej administracji, ponieważ rzuciliśmy im wyzwanie, po pierwsze, za wsparcie w Syrii zbrodniarza wojennego al-Asada; po drugie, za to, że on nie zgadza się z warunkami porozumienia z Mińska i nie wycofuje swoich wojsk z Ukrainy; po trzecie, za ingerowania w nasze wybory. I to jest coś zupełnie nowego, żaden prezydent nie sprzeciwiał się mu w taki sposób — powiedział generał.