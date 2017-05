Izba Reprezentantów poparła sankcje przeciwko sojusznikom Syrii

Zgodnie z projektem ustawy, głowa państwa ma wciągnąć na listę sankcyjną obywateli innych krajów, które, zdaniem Waszyngtonu, „udzielają syryjskim władzom znaczącego wsparcia finansowego, materialnego, a także technicznego". Ponadto amerykański prezydent ma obowiązek nałożyć ograniczenia na cudzoziemców udzielających syryjskim władzom usługi w sferze obronnej bądź też informacji o charakterze wojskowym.

Amerykańscy prawodawcy wzywają także Trumpa do nałożenia sankcji na tych, którzy swoimi działaniami pogłębiają kryzys humanitarny w Syrii. Ograniczenia przewidują zakaz otrzymania wizy w USA, a także prowadzenia kontaktów biznesowych z Amerykanami. Co więcej, amerykańscy ustawodawcy nawołują do zajęcia amerykańskiego majątku lub amerykańskich aktywów osób figurujących na liście sankcyjnej.

„Zagraniczne firmy i banki będą musiały wybrać między prowadzeniem biznesu z reżimem (Baszara Asada — red.) a prowadzeniem biznesu z USA" — oświadczył w czasie posiedzenia amerykańskich deputowanych szef komitetu do spraw zagranicznych Ed Royce.

Głosowanie w Izbie Reprezentantów odbywało się według zasad procedury uproszczonej. Kongresmeni głosowali ustnie bez elektronicznego liczenia głosów.

W najbliższym czasie dokument zostanie rozpatrzony przez senatorów. W przypadku jego poparcia Senat przekaże dokument prezydentowi do podpisu. Jeśli ustawa wejdzie w życie, Trump będzie musiał ją zrealizować w ciągu 30 dni. Amerykańska administracja wyraziła przy tym nadzieję na współpracę z Rosją w Syrii. Według słów rzecznika Białego Domu Seana Spicera, Waszyngton i Moskwa są zainteresowane wspólną walką z „Państwem Islamskim".

„W kwestii Syrii także możemy znaleźć wspólny interes" — powiedział Spicer na briefingu, zapytany o to, czy Trump uważa Rosję za niezawodnego partnera.