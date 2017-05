Jaki jest cel wizyt Trumpa w Izraelu i Palestynie?

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Izrael będzie obchodził Dzień Zwycięstwa razem z Rosją

„Prezydent uważa, że pokój jest możliwy, że nowe podejście może zadziałać, jednak wie, iż jesteśmy na wczesnym etapie. Dlatego nie uważamy, że nadszedł czas na zorganizowanie spotkania przywódców czy przeprowadzenie trójstronnych rozmów. Po prostu jest za wcześnie" — cytują media słowa informatorów. Ponieważ amerykański rząd znajduje się na wczesnym etapie przygotowań do procesu pokojowego, będzie działać ostrożnie.

Jak poinformowano, podczas wizyt Trump wezwie premiera Izraela Binjamina Netanjahu i lidera Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa do „podjęcia środków na rzecz wzmocnienia zaufania, by stworzyć odpowiednie warunki do wznowienia rozmów pokojowych między stronami".

Źródła mediów wyjaśniły, że Trump przypomina Netanjahu o konieczności ograniczenia izraelskiej budowy na terytoriach i poprawy stanu palestyńskiej gospodarki. Podczas spotkania z Abbasem amerykański prezydent ponownie wezwie Autonomię Palestyńską do powstrzymania się przed „agresywnym podżeganiem" w stosunku do Izraela.

Według źródeł Trump zamierza poświęcić swoją wizytę w Izraelu „odbudowie i poprawie" stosunków amerykańsko-izraelskich, które w ciągu 8-letniej prezydentury Baracka Obamy przeżywały „trudny okres".

„Mamy dobry początek i chcemy pokazać narodowi Izraela, że ten sojusz wraca na słuszną drogę" — podsumowały źródła.

Na początku przyszłego tygodnia w dniach 22-23 maja Izrael po raz pierwszy przyjmie Trumpa w charakterze prezydenta. Zgodnie z oczekiwaniami oprócz rozmów z przywódcami państwa żydowskiego odwiedzi centrum historyczne Jerozolimy i wygłosi przemówienie na ruinach Masady — starożytnej twierdzy nad Morzem Martwym, gdzie żydowscy powstańcy powstrzymywali natarcie rzymskich legionów.

Trump zamierza także spotkać się z palestyńskim przywódcą Abbasem w Betlejem czczonym jako miejsce narodzin Jezusa.