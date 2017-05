Poroszenko liczy na przedłużenie sankcji UE przeciwko Rosji

„Porozumieliśmy się, że jeśli mińskie porozumienia nie będą realizowane, to istnieje duże prawdopodobieństwo przedłużenia sankcji UE. Ważne jest, że to spotkanie odbyło się przed szczytem G7, gdzie kwestia Ukrainy znajdzie się na szczycie listy aktualnych tematów i będzie także obecna na spotkaniu G20" — oświadczył Poroszenko na lotnisku przed lotem do Kijowa, nagranie jego wypowiedzi zostało umieszczone na koncie prezydenta w Facebooku.

Poroszenko poinformował także, że omówił z Merkel scenariusz wywierania presji na Rosję w celu jej zmuszenia do zrealizowania mińskich porozumień.

„Znaczna część czasu została poświęcona skoordynowanym działaniom w celu implementacji mińskich porozumień. Stwierdzono, że Rosja nie realizuje mińskich porozumień i powinniśmy opracować scenariusz, który zachęcałby ją do rozmów i realizacji tego, co obiecała, w pierwszej kolejności dotyczy to elementu bezpieczeństwa, zaprzestania ognia artyleryjskiego, wycofania ciężkiego sprzętu, uwolnienia zakładników i zapewnienia skutecznej realizacji procesu pokojowego" — oznajmił Poroszenko.