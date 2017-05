Kolejna próba rakietowa KRLD. Biały Dom zareaguje?

„Wiemy, że Korea Północna odpaliła rakietę balistyczną średniego zasięgu. Zasięg tego systemu, który po raz ostatni został przetestowany w lutym, okazał się mniejszy niż zasięg rakiet, które Korea Północna odpaliła podczas ostatnich trzech testów" — oznajmił urzędnik administracji.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Administracja Trumpa poszukuje dróg odwołania Muellera

Według ocen południowokoreańskich wojskowych była to rakieta balistyczna, jej zasięg wyniósł około 500 km. To nie była rakieta międzykontynentalna, jej typ na razie nie został ustalony. Według oficjalnych danych Tokio, rakieta spadła do Morza Japońskiego poza wyłączną strefą gospodarczą Japonii. Rosyjska Rada Federacji wyraża obawy w związku z prawdopodobną nieprzewidywalną reakcją USA na testy rakietowe Korei Północnej.

Kolejny start rakietowy bez względu na usprawiedliwienia Pjongjanga niewątpliwie trzeba zaliczyć do czynników wzbudzających uzasadniony niepokój — powiedział w niedzielę dziennikarzom pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Franc Klincewicz.

Według niego mimo że już straciło się rachubę odbytych startów, każdy taki przypadek jest odbierany na świecie jako swego rodzaju nadzwyczajne wydarzenie, przybliżając jednocześnie północnokoreańskie władze, co jest szczególnie niebezpieczne, do granicy bezkarności.

„Oświadczenie (przywódcy Korei Północnej — red.) Kim Dzong Una o przekształceniu KRLD w czołowe azjatyckie mocarstwo rakietowe to nie tylko głośne hasło, a swego rodzaju zapowiedź dalszych działań" — uważa senator.

© Sputnik. Илья Питалев Polska: Największe zagrożenie dla NATO stanowi Rosja

Jednocześnie niepokoi nie tylko sam fakt startu, ale również reakcja na niego strony amerykańskiej — podkreślił parlamentarzysta. „Biorąc pod uwagę trudną sytuację polityczną wewnątrz USA, są możliwe dowolne niespodzianki. (Prezydent USA — red.) Donald Trump do samoutwierdzenia ostro potrzebuje małych zwycięstw i szkoda, że KRLD tego nie rozumie" — podkreślił Klincewicz

Senator wyraził nadzieję, że tym razem wszystko się obejdzie.

Jednak igranie z ogniem wcześniej czy później może skończyć się bardzo źle, o czym Rosja wielokrotnie ostrzegała zarówno Pjongjang, jak i Waszyngton — alternatywy dla rozmów nie ma — powiedział polityk.

Wcześniej USA w świetle sytuacji wokół KRLD wysłały w kierunku Półwyspu Koreańskiego grupę uderzeniową z lotniskowcem atomowym Carl Vinson na czele. USA oświadczyły, że nie wykluczają wojskowego rozwiązania problemu KRLD, lecz zamierzają skupić się na presji gospodarczej na Pjongjang za pomocą sankcji.