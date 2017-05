Erdogan: Turcja nie będzie tolerować dwulicowości UE

© REUTERS/ Jonathan Ernst Jaki jest cel wizyt Trumpa w Izraelu i Palestynie?

Nadzwyczajny zjazd Partii Sprawiedliwości i Rozwoju został zwołany w celu wybrania Erdogana na przewodniczącego partii. Turecki przywódca podjął decyzję w sprawie powrotu do Partii Sprawiedliwości i Rozwoju po opublikowaniu ostatecznych wyników referendum konstytucyjnego przeprowadzonego 16 kwietnia, na którym Turcy opowiedzieli się za zmianą systemu politycznego z parlamentarnego na polityczny. Erdogan jest jednym z założycieli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ale w sierpniu 2014 roku wystąpił z niej po wybraniu na prezydenta kraju. Zgodnie z zatwierdzonymi na referendum poprawkami do Konstytucji prezydent nie musi występować ze swojej partii politycznej, jak było to wcześniej.

„Nie będziemy tolerować dwulicowości UE, która wykazuje brak szacunku wobec Turcji i jej narodu. Albo UE spełni swoje obietnice i zatwierdzi liberalizację ruchu wizowego z Turcją, przeznaczy obiecane środki na wsparcie uchodźców i zlikwiduje bariery w rozmowach na temat wejścia naszego państwa do UE, albo każdy pójdzie swoją drogą" — oznajmił Erdogan.

Wcześniej Erdogan oznajmił, że Ankara zrewiduje swoje stanowisko w sprawie wejścia do UE, jeśli nie będzie pozytywnych zmian w tej kwestii oraz jeśli zachowa się obecne wrogie nastawienie niektórych państw członkowskich unii.