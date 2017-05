McCain obrzucił obelgami Ławrowa i Putina

McCain nazwał rosyjskiego ministra „marionetką bandyty i mordercy" oraz „propagandystą i sympatykiem" Władimira Putina. Rosyjskiego prezydenta amerykański senator oskarżył o „użycie rosyjskiej superprecyzyjnej broni do ataków na szpitale w Aleppo".

Słynący z ostrego antyrosyjskiego stanowiska senator wcześniej już pozwalał sobie na podobne wypowiedzi pod adresem Władimira Putina. Poza tym wielokrotnie oskarżał Rosję o to, że rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne rzekomo przeprowadzają naloty na obiekty infrastruktury pokojowej w Syrii, a nie na pozycje terrorystów. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Rosji zaprzeczali tej informacji.

Ponadto McCain pragnie wprowadzenia nowych sankcji przeciwko Moskwie z powodu jej „ingerencji" w wybory w USA. Przy czym ani on, ani jego koledzy do tej pory nie przedstawili żadnych dowodów winy Kremla. Na początku maja z tego powodu Komisja do Spraw Zagranicznych Senatu zrezygnowała z projektu nowych sankcji, co według mediów rozzłościło jastrzębi w Kongresie.