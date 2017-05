Ukraiński przywódca przybył do rezerwatu historyczno-memorialnego Groby Bykowni pod Kijowem, aby uczcić Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych obchodzony w państwie 21 maja — podaje Hromadske Radio. Wygłosił tam przemówienie, podczas którego oznajmił, że „każdą komórką czuje ludożercze podobieństwo między reżimem nazistowskim i stalinowskim".

Kiedy Poroszenko już zmierzał ku wyjściu, został otoczony przez kilkadziesiąt osób, które zaczęły zadawać mu pytania. Ukraiński przywódca został między innymi zapytany, dlaczego „w najuboższym państwie Europy rządzi tak zamożny prezydent?". Zażądali także od niego „powstrzymania sędziów, aby nie kradli". Poroszenko nie odpowiedział na pytania i opuścił rezerwat razem z małżonką. Jednocześnie ludzie krzyczeli mu w ślad: „Hańba!", „Oszust!" i „Do dymisji!".

Na antenie radia Sputnik politolog Aleksander Dudczak podkreślił, że wszystkie ostatnie kroki Kijowa w polityce, gospodarce i sferze społecznej przyczyniały się do wzrostu rozczarowania obywateli państwa obecną władzą.

„Być może Poroszenko ma takich doradców, którzy życzą mu jak najszybszej dymisji i utraty resztek wyborców, którzy jeszcze go popierają. Być może specjalnie udzielają mu takich rad, aby było go łatwiej zmienić" — powiedział Aleksander Dudczak na antenie radia Sputnik.

Według niego wiele faktów narzuca wniosek, że na Ukrainie prawdopodobnie dojrzewają warunki do zmiany najwyższych urzędników.

„Odnosi się wrażenie, że Poroszenko jest skazany „na rzeź". Trzeba będzie na kogoś zrzucić wszystkie grzechy popełnione przez ukraińskie władze w ostatnich latach — a na jego miejsce posadzić takiego samego. W sumie dla zbiorowego Zachodu będzie to jakieś wyjście. Obarczyć kogoś odpowiedzialnością za wszystko co złe, a na jego miejsce posadzić osobę, która będzie opowiadać Ukraińcom nowe bajki a jednocześnie ciągle robić to samo" — przypuścił Aleksander Dudczak.