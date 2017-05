Słowacja rozważa wystąpienie z NATO

© Fotolia/ Andrei Merkulov Polska i Słowacja zbudują gazociąg łączący oba państwa

Partia parlamentarna „Kotleba — Partia Ludowa Nasza Słowacja" zainicjowała zbiór podpisów pod petycją, wzywającą rząd do zorganizowania referendum ws. wyjścia kraju z Sojuszu Północnoatlantyckiego . Pod dokumentem podpisało się już ponad 150 tys. osób przy niezbędnych 350 tysiącach — pisze o tym, powołując się na przedstawicieli partii, gazeta „Izwiestija".

Według danych gazety niezadowolenie z sojuszu na Słowacji widoczne jest na wiecach, odbywających się w całej republice, na których Słowacy protestują przeciwko dyslokacji zagranicznych baz wojskowych i żołnierzy na terytorium kraju. W taki sposób Słowacja może zostać pierwszym krajem, który w najbliższej przyszłości podejmie kwestię wyjścia z NATO. Istnieją ku temu wszelkie przesłanki — piszą „Izwiestija": rosnąca liczba protestów oraz inicjatywy opozycji parlamentarnej ws. przeprowadzenia referendum.

Profesor Akademii Zarządzania Socjalnego, politolog Anatolij Pietrienko uważa, że partia „Kotleba — Partia Ludowa Nasza Słowacja" podjęła ważną kwestię dla mieszkańców Słowacji. Jednak, jego zdaniem, realizacja tych planów może napotkać problemy.

— Ważna jest nie sama popularność partii a to, jaką kwestię poddała pod dyskusję. Wydaje mi się, że (przedstawiciele tej partii —red.) «złapali falę», jak mówią surferzy. A «polec» mogą z wielu powodów. Nie wykluczam, że (oponenci — red.) zaczną teraz szukać«rosyjskiego śladu» w ich działaniach. I oczywiście go znajdą: tak, a jedna babcia na Słowacji powiedziała, że Rosja jej zapłaciła, żeby zagłosowała za wyjściem z NATO — uważa Anatolij Pietrienko.

Zdaniem eksperta w tej sytuacji bardzo duże znaczenie ma to, jak zareagują władze Słowacji, jeśli pod petycją podpisze się niezbędna ilość osób.

„Dzisiejsi przywódcy kraju pokażą swoje prawdziwe oblicze (polityczne —red.) w zależności o tego, jaką decyzję podejmą. Z jednej strony zgodnie z Konstytucją Słowacji są zobowiązani podjąć decyzję na podstawie wyniku tego minireferendum . Z drugiej strony, jak rozumiem, na osoby, które podejmują decyzje na Słowacji, struktury natowskie i pronatowskie wywierają ogromną presję. Tak więc bardzo ważne jest teraz to, w jakim stopniu rząd Słowacji uwzględni to, co się dzieje (w kraju — red.). Są to wydarzenia historyczne. Nieważne, jakich rozmiarów jest kraj — jest on pełnoprawnym członkiem NATO. A jeśli pełnoprawny członek NATO informuje o swoim wyjściu (z sojuszu —red.) i mu się to udaje, to jest to precedens dla wielu (innych państw —red.)" — uważa Anatolij Pietrienko