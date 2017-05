Bloomberg: Moskwa naśmiewa się z USA

Niedawno Trump napisał na Twitterze, że Rosja „ukrywa śmiech, patrząc na to, jak USA rozrywają się na części". Sam autor artykułu jest przekonany, że rosyjskie władze śmieją się całkiem otwarcie.

Wielu w USA zastanowiła reakcja Siergieja Ławrowa na wiadomość o zwolnieniu dyrektora FBI Jamesa Comeya. Jednak „sztucznego" zdziwienia rosyjskiego dyplomaty nie da się porównać do propozycji Władimira Putina, aby podzielić się z Kongresem Stanów Zjednoczonych stenogramem rozmów Ławrowa i Trumpa. „Oczywiście to oświadczenie jest czystym naśmiewaniem się. Nie sposób sobie wyobrazić, że Kongres zwróci się z taką prośbą do rosyjskiego prezydenta" — pisze sprawozdawca.

Zwraca także uwagę na udany dowcip szefa rosyjskiego MSZ na spotkaniu z sekretarzem Rady Europy Thorbjørn Jaglandem. „Mam nadzieję, Pan nie będzie miał problemu z powodu zdjęcia?" — zapytał Jagland swojego kolegę podczas sesji zdjęciowej.

„Zależy to od tego, jakie tajemnice chce Pan mi przekazać" — odbił piłeczkę Ławrow.

„Taki rosyjski humor cieszy się w Europie powodzeniem" — uważa Bershidsky. Według niego rosyjskie kierownictwo nadal „jest rozweselone", ponieważ sytuacja w Białym Domu bardzo przypomina jelcynowską Rosję w najgorszym okresie.

Nieustające skandale zagrażają „szczególnemu statusowi" USA na świecie, co według autora jest na rękę oponentom geopolitycznym Waszyngtonu. „Obywatele USA uważają, że całego tego zamieszania jest winny Trump. Jednak zewnętrzni obserwatorzy widzą, że jest to ogólnoamerykański chaos, którego przyczyną jest słabość Ameryki" — czytamy w artykule artykuł.

„Krytycy Trumpa powinni uświadomić sobie, że jedynie szkodzą swojemu państwu" — podkreśla dziennikarz. Wzywa oponentów politycznych do „większej powagi i zdrowego rozsądku" oraz pamiętania o tym, że dyskredytacja obecnego prezydenta może mieć nieprzewidywalne konsekwencje.