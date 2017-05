„USA stały się partnerami terrorystów”

„Nie mogę zrozumieć i zaakceptować powodów, dla których Stany Zjednoczone powinny prowadzić operację w Rakce z wykorzystaniem sił YPG (syryjscy Kurdowie) ze względu na fakt, że nie ma alternatywy (partnera) na ziemi. Jest Turcja. I jest Wolna Armia Syrii, które skutecznie prowadziły operacje przeciwko Daesh. Wy nie możecie i nie powinniście wykorzystywać organizacji terrorystycznych w walce z innymi organizacjami terrorystycznymi. Zwłaszcza, gdy wasz partner mówi wam, że ta organizacja terrorystyczna, z którą nawiązaliście współpracę, stwarza stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności” — powiedział, przemawiając na dorocznej konferencji w sprawie amerykańsko-tureckich stosunków.

Turecki dyplomata stanął przed problemem, jak by się czuł Waszyngton, „jeśli Turcja zaczęłaby prowadzić operację i dostarczyła broń an-Nusrze.

Partnerstwo Stanów Zjednoczonych i Turcja nie jest kwestią wyboru, lecz kwestią konieczności. Turcji jest jedną z nielicznych funkcjonujących demokracji w regionie. Żadnemu z innych krajów w naszym regionie nie udało się przystosować i stosować się do uniwersalnych wartości wolności, demokracji, praw człowieka, gospodarki rynkowej i nadrzędności prawa tak skuteczne, jak Turcji. To jest właśnie to, co odróżnia Turcję od innych partnerów i sojuszników USA — uważa turecki dyplomata.

© Sputnik. Siergiej Guniejew Erdogan: Turcja nie będzie tolerować dwulicowości UE

Kilic oświadczył, że „Turcja zgładziła ponad 3 tysiące terrorystów PI wraz z siłami Wolnej Armii Syrii” i „ponad 60 tysięcy syryjskich uchodźców już wróciło do swoich domów na terenach wyzwolonych spod Daesh”.

Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z Erdoganem odbyły się w Waszyngtonie w zeszłym tygodniu na tle sprzeczności, które pogłębiły się między oboma krajami w związku z niedawną decyzją amerykańskiego prezydenta w sprawie dostarczania broni syryjskim Kurdom walczącym przeciwko grupie terrorystycznej Państwo Islamskie. Oficjalne stanowisko Turcji jest takie, że kurdyjskie formacje w Syrii są związane ze zdelegalizowaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), którą zarówno Ankara, jak i Waszyngton uważają za terrorystyczną.