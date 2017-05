Szczyt G7 będzie najtrudniejszym od lat

Spotkanie G7 odbędzie się w piątek. Wezmą w nim udział przywódcy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Japonii.

© AFP 2017/ U.S. Navy Photo W czasie szczytu G7 Trump zatrzyma się na pokładzie okrętu wojennego

„Zebraliśmy się tutaj w Taorminie w celu omówienia najbardziej poważnych międzynarodowych problemów. Bez wątpienia będzie to najtrudniejszy szczyt «siódemki» od wielu lat. Nie jest tajemnicą, że liderzy, którzy spotykają się dziś, mają różne podejście do takich zagadnień, jak zmiany klimatu i handel, ale nasze zadanie polega na tym, aby UE utrzymała jedność «siódemki» na wszystkich frontach” — powiedział Tusk przed rozpoczęciem szczytu.

Polityk zaznaczył, że najważniejszą rzeczą jest zachowanie jedności w kwestii „utrzymania globalnego porządku opierając się na przepisach”.

„Każdego dnia mamy do czynienia ze strategicznymi problemami, które zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie: od wojny w Syrii do rosyjskiej agresji na Ukrainie, do rakietowych i nuklearnych testów w Korei Północnej i pogorszenia sytuacji i militaryzacji na Morzu Południowochińskim” — wyjaśnił szef Rady Europy.

„Jeśli nasza grupa straci determinację i jedność, sytuacja na świecie wymknie się spod kontroli” — dodał Tusk.