Turcja jest gotowa dopuścić niemieckich deputowanych do bazy „Incirlik”

Wcześniej poinformowano, że Turcja dzień przed planowaną wizytą grupy niemieckich deputowanych w bazie wojskowej „Incirlik” poinformowała MSZ Niemiec o braku możliwości dla tej podróży. Następnie kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że ​​Niemcy będą nadal szukać alternatywy przemieszczenia niemieckiego kontyngentu wojskowego z bazy „Incirlik” do sąsiednich krajów.

„Deputowani, którzy otwarcie wspierają terrorystów i praktycznie działają razem z nimi, nie będą mile widziani. Nasi ministrowie spraw zagranicznych omówią tę kwestię (o dopuszczeniu niemieckich deputowanych do bazy «Incirlik» — red.) ze sobą i podejmiemy decyzję” — powiedział Erdogan dziennikarzom na pokładzie samolotu w drodze powrotnej do Turcji ze szczytu NATO w Brukseli. Cytuje go gazeta Hurriyet.

Dodał, że Turcja wyda zgodę na wizytę niemieckich ustawodawców, jeśli ich lista będzie dla niej akceptowalna.