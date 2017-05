Dlaczego rosyjscy dyplomaci zostali wydaleni z Mołdawii?

Premier Mołdawii Paweł Filip oświadczył dzisiaj na briefingu, że pięciu rosyjskich dyplomatów zostało uznanych za persona non grata na podstawie informacji uzyskanej przez służby specjalne.

Wczoraj wieczorem w mołdawskiej prasie pojawiła się informacja o tym, że MSZ Mołdawii uznało za persona non grata pięciu rosyjskich dyplomatów. Później ambasador Rosji w Mołdawii Farit Muchamietieszyn potwierdził RIA Novosti, że placówka dyplomatyczna otrzymała notę o uznaniu pięciu rosyjskich dyplomatów za persona non grata w republice. Dyplomata podkreślił, że dokument jest rozpatrywany. Prezydent republiki Igor Dodon potępił tę decyzję rządu.

Na pytanie dziennikarzy, o kogo dokładnie chodzi, Filip podkreślił, że nie może ujawnić takiej informacji.

„Zasady na to nie pozwalają. Zostali uznani za persona non grata na podstawie informacji, którą otrzymaliśmy od służb specjalnych. Jest to standardowa procedura. Tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Nie mogę podać wszystkich motywów służb specjalnych" — powiedział premier.