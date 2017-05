Putin: Nie wymyślajcie „mitycznego rosyjskiego zagrożenia” dla Europy

— Sądzę, że wszyscy chcemy bezpieczeństwa, spokoju, dobrobytu i współpracy. Czyli nie należy doprowadzać do eskalacji, nie należy wymyślać mitycznego rosyjskiego zagrożenia, jakiejś wojny hybrydowej itp. Sami nawymyślacie, a potem sami siebie straszycie i na tej podstawie budujecie politykę – powiedział rosyjski przywódca.

Jego zdaniem „taka polityka nie ma perspektyw”.

— Są perspektywy tylko w jednym – we współpracy we wszystkich kierunkach, w tym w sferze bezpieczeństwa. Jaki jest dziś główny problem w sferze bezpieczeństwa? Terroryzm. W Europie wybuchają bomby, w Paryżu wybuchają bomby, w Rosji wybuchają bomby, w Belgii wybuchają bomby. Wojna toczy się na Bliskim Wschodzie. O tym trzeba myśleć. A my dyskutujemy, jakie zagrożenie stwarza Rosja – podkreślił Putin.

Rosyjski prezydent odwiedził Francję, gdzie spotkał się z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem.