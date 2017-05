Rosja wydala mołdawskich dyplomatów

O decyzji wydalenia dyplomatów poinformowało MSZ Rosji.

Dyplomaci zobowiązani są do opuszczenia kraju w ciągu 3 dni.

MSZ Rosji wyraził nadzieję na to, że Mołdawia zrozumie kontrproduktywność swojego nieprzyjaznego postępowania w stosunku do Rosji.

31 maja doradca w ambasadzie Republiki Mołdawii w Rosji Myjnia został zaproszony do MSZ Rosji, gdzie wręczono mu notę, w której informuje się o tym, że w odpowiedzi na wydalenie 29 maja pięciu rosyjskich dyplomatów z Kiszyniowa pięcioro pracowników misji dyplomatycznej w Moskwie zostało uznanych za persona non grata, w związku z czym muszą opuścić terytorium Rosji w ciągu 3 dni — głosi oświadczenie MSZ Rosji.

© Fotolia/ Leonid Andronow Rosyjscy dyplomaci persona non grata w Mołdawii

W poniedziałek w mołdawskiej prasie pojawiła się informacja o tym, że MSZ Mołdawii uznało za persona non grata pięciu rosyjskich dyplomatów. Później ambasador Rosji w Mołdawii Farit Muchamietieszyn potwierdził RIA Novosti, że placówka dyplomatyczna otrzymała notę o uznaniu pięciu rosyjskich dyplomatów za persona non grata w republice. Dyplomata podkreślił, że dokument jest rozpatrywany. Prezydent republiki Igor Dodon potępił tę decyzję rządu.

Na pytanie dziennikarzy, o kogo dokładnie chodzi, Filip podkreślił, że nie może ujawnić takiej informacji.

„Zasady na to nie pozwalają. Zostali uznani za persona non grata na podstawie informacji, którą otrzymaliśmy od służb specjalnych. Jest to standardowa procedura. Tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Nie mogę podać wszystkich motywów służb specjalnych" — powiedział premier.