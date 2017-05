Flynn przedstawi w Senacie dokumenty dot. śledztwa w sprawie Rosji

Jak podaje agencja, powołując się na źródło, Flynn przekaże papiery dotyczące dwóch jego spółek a także niektóre osobiste dokumenty, o które komisja wnioskowała na początku tego miesiąca. Według słów źródła Flynn planuje przedstawić dokumenty w przyszłym tygodniu.

Wcześniej poinformowano, że Komisja ds. Wywiadu Senatu USA skierowała do Flynna dwa nowe wezwania. Były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego odmówił stawienia się w Kongresie po pierwszym wezwaniu, powołując się na 5. poprawkę do Konstytucji, zgodnie z którą nikt nie może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść.

Flynn ponownie znalazł się w centrum uwagi, kiedy New York Times opublikowała wyciek informacji, powołując się na zwolnionego przez Trumpa byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya. Według Comeya Trump proponował mu „wyrzucenie z głowy" śledztwa przeciwko Flynnowi. Tym nie mniej Comey przed zwolnieniem ze stanowiska przysięgał w Kongresie, że nie działał pod przymusem.

Przeciwko Flynnowi toczy się śledztwo dotyczące jego pracy w charakterze lobbysty na rzecz tureckiego rządu. Według danych mediów Flynn figuruje także w śledztwie w sprawie „ingerencji Rosji w wybory" oraz „kontaktów Trumpa z Rosją" — istnieniu podobnych kontaktów zaprzecza zarówno Biały Dom, jak i Kreml.