Putin: Rusofobia wylewa się uszami

© Sputnik. Alexei Druzhinin Putin: Próby rakietowe Korei Północnej są pretekstem dla USA

Na początku spotkania przywódca państwa podkreślił, że Rosja walczy o swoje prawomocne interesy narodowe, lecz próbuje się ją powstrzymać.

„Teraz widzą, że to nie działa, efekt zerowy i budzi to taką irytację, chęć postawienia w jakiś sposób na swoim. Rodzi to dążenie do zaostrzenia sytuacji. Ku rozczarowaniu tych, którzy to robią, nie dajemy powodu, ale powód, jak się mówi w naszym kraju, znajduje się na równym miejscu" — oznajmił prezydent.

Zdaniem Putina przyczyna powszechnej rusofobii kryje się w umocnieniu świata wielobiegunowego, co nie podoba się monopolistom.

(Rusofobia — red.) jest oczywista. Z niektórych państw to po prostu się wylewa. Z czym to jest związane? Moim zdaniem jest to związane z umocnieniem świata wielobiegunowego. Nie podoba się to monopolistom — podkreślił. Prezydent wyraził nadzieję, że podobne nastroje nie potrwają długo, ponieważ są kontrproduktywne i szkodzą wszystkim.

Dzisiaj rozpoczęło się XXI Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Petersburgu, które potrwa do 3 czerwca. Od 2006 roku impreza odbywa się pod patronatem prezydenta Rosji. Pierwsze forum odbyło się w 1997 roku. Swój udział w tegorocznym spotkaniu potwierdziło 39 ministrów z 26 krajów, szefowie 250 zagranicznych korporacji, ponad 700 przedstawicieli rosyjskiego świata biznesu. Łączna liczba uczestników przewyższy pięć tysięcy osób.