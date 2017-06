Rosja zniosła ograniczenia na import produktów z Turcji

© Sputnik. Alexey Malgavko Tureckie produkty znów zapełnią rosyjski rynek

„Z listy produktów rolnych, surowców i żywności, których krajem pochodzenia jest Republika Turcji i których import do Rosji jest zakazany, wykluczono zamrożone części tuszek, podroby z domowych kur i indyków, świeże lub schłodzone ogórki i korniszony, świeże jabłka, gruszki, winogrona, truskawki i poziomki” — czytamy w informacji do dokumentu.

Zniesiono również zakaz dla organizacji pod jurysdykcją Turcji na wykonywanie pewnych prac i świadczenia usług. Mowa w szczególności o budownictwie i turystyce.

Jeśli chodzi o pomidory, to mogą one zostać dopuszczone do importu w celu przetworzenia, powiedział wicepremier Arkadij Dworkowicz w kuluarach SPIEF-2017. Konsultacje w tej sprawie potrwają do końca lata, ale nie chodzi o duże ilości importu.

Moskwa nałożyła szereg ograniczeń wobec Ankary, w tym także embargo na import produktów spożywczych, po ataku tureckich Sił Powietrznych na Su-24 w Syrii w listopadzie 2015 roku.