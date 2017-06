USA wycofują się z porozumienia klimatycznego

© Fotolia/ jiawangkun USA mogą zwrócić Rosji aresztowaną wcześniej własność dyplomatyczną

— Wycofujemy się. Zaczniemy renegocjować i zobaczymy, czy będzie lepsza umowa. Jeśli się uda, to świetnie. Jeśli nie, to też dobrze — powiedział amerykański przywódca. Trump nazwał to porozumienie „zabójczym dla miejsc pracy". Jego zdaniem Stany Zjednoczone mogą stracić w wyniku wejścia w życie tej umowy około 2,7 mln miejsc pracy przed 2025 r. Zarzucił jej też, że dyskryminuje amerykańskich „pracowników, pracodawców i podatników", a faworyzuje inne kraje np. Chiny czy Indie.

Jak podkreślił, dalsze działania Waszyngtonu będą zależeć od tego, czy będzie on w stanie zawrzeć umowę na „uczciwych wobec Stanów Zjednoczonych warunkach”.

Jednocześnie Trump obiecał, że jego kraj pozostanie światowym liderem w sferze ochrony środowiska.

Porozumienie klimatyczne z Paryża jest pierwszą umową międzynarodową, która zobowiązuje wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Zostało podpisane w grudniu 2015 roku przez 194 kraje. Wzywa ono państwa do ograniczenia ocieplenia do 2 st. C w porównaniu z czasami sprzed wybuchu rewolucji przemysłowej, a najlepiej utrzymania go na poziomie maks. 1,5 st.