Departament Skarbu USA w czwartek poinformował, że wprowadza sankcje wobec obywateli Federacji Rosyjskiej i KRLD w związku z rozwojem programu nuklearnego Pjongjangu. W szczególności sankcje objęły trzy rosyjskie spółki, w tym „Niezależną Spółkę Naftowo-Gazową” (NNK) Eduarda Chudajnatowa i jego struktury — „NNK Primorniefteproduct”.

Jak poinformowano w wiadomości, struktury te zostały ujęte w wykazie sankcji Departamentu Skarbu wśród innych firm i resortów związanych, zdaniem Waszyngtonu, z nielegalnymi działaniami Pjongjangu.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez Media: Administracja Trumpa od początku chciała znieść antyrosyjskie sankcje

Jak poinformował zastępca asystenta sekretarza stanu Matt Matthews, Stany Zjednoczone zamierzają znaleźć sposoby okazania bardziej skutecznej presji na Koreę Północną w celu uniknięcia prowokacji. Zauważył, że Stany Zjednoczone będą nadal wypełniać swoje zobowiązania wobec sojuszników w kwestii „ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi ze strony Korei Północnej”.

Z kolei Moskwa głęboko ubolewa, że ​​rozszerzenie sankcji wobec Rosji miało miejsce już po zmianie administracji USA, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. Nazwał ten mechanizm nacisku na Federację Rosyjską nieefektywnym i wyraził wątpliwość, aby „autorzy tej polityki” tym razem osiągnęli wyniki.

Według wiceministra strona rosyjska „stara się nie zapędzać relacji z Waszyngtonem w ślepy punkt”, ale ostatnie działania Departamentu Skarbu USA nie pomagają w rozwiązaniu tego problemu.

„Co do naszej ewentualnej odpowiedzi (na wprowadzenie nowych środków ograniczających), to my ten problem natychmiast zaczęliśmy omawiać. Określimy (odpowiedź) w oparciu o potrzeby, nie zapędzając całkowicie stosunków w ślepy punkt i będziemy pracować nad perspektywą ich poprawy. Ale obecne działania Departamentu Skarbu USA nie pomagają w rozwiązaniu tego problemu” — powiedział Riabkow.