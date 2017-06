Media: Awakow „podpisał” nieistniejące porozumienie bezwizowe ze Szwajcarią

Jak zaznacza gazeta, minister najwidoczniej nie zorientował się, jaki właściwie dokument opatrzył swoim podpisem na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Szwajcarii Didierem Burkhalterem.

© Fotolia/ Siaivo Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zniesienie wiz dla Ukrainy

Według dziennikarzy nazwisko Awakowa stoi pod dwustronnym porozumieniem o readmisji, które nie dotyczy kwestii swobodnego wjazdu do krajów strefy Schengen.

Na tym samym spotkaniu minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podpisał porozumienie w sprawie uproszczenia systemu wizowego, zgodnie z którym obywatele podróżujący na podstawie paszportów starego typu będą mogli łatwiej uzyskać dokumenty na wjazd do Szwajcarii. Ale również ono nie jest „porozumieniem w sprawie ruchu bezwizowego”, podkreślają dziennikarze.

Zwracają oni uwagę na to, że posiadacze paszportów biometrycznych uzyskali prawo do bezwizowego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen, w tym także Szwajcarii, już w połowie maja.