Mają strategię przewidującą podżeganie lokalnych konfliktów i tworzenie kolejnych ognisk napięć we wszystkich regionach ważnych dla Rosji pod względem geopolitycznym.

© Sputnik. Alexei Druzhinin UE dojrzała do przyjaźni z Rosją

Wśród tych regionów znajduje się Kaukaz, Bliski Wschód, Azja Środkowa, Półwysep Koreański, Europa Wschodnia i Bałkany. Bałkany były tematem do dyskusji na niedawnym posiedzeniu Senatu Stanów Zjednoczonych, na którym została przyjęta ustawa o założeniu specjalnego funduszu do walki z rosyjską obecnością w regionie. W ten fundusz ma zostać zainwestowanych 250 mln dolarów. Pieniądze zostaną wysłane do Serbii, Macedonii, Albanii i tak zwanego Kosowa a także na Ukrainę, do Mołdawii i Gruzji. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie partii politycznych, organizacji pozarządowych i związków społecznych działających na rzecz wzmocnienia „zaufania do instytutów i czynników demokratycznych" — czytamy w artykule.