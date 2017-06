Brytyjscy konserwatyści stracili większość parlamentarną

Mimo że jeszcze nie wszystkie głosy zostały policzone, na ogólną sytuację to nie wpływa.

Łącznie niższa izba brytyjskiego parlamentu liczy 650 miejsc, do uzyskania większości jedna z partii powinna zdobyć 326 mandatów. W poprzedniej kadencji Izby Gmin konserwatyści zajmowali 330 miejsc.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ponownie wybierana do nowego składu parlamentu oznajmiła, że zwycięstwo partii rządzącej przyniesie stabilność i zapewni Londynowi korzystne warunki do wystąpienia z UE.

Z kolei lider laburzystów Jeremy Corbyn wezwał premier do podania się do dymisji w związku z porażką konserwatystów, którzy stracili większość. May z kolei nie zamierza opuszczać urzędu — podaje BBC. Przed południem złoży oświadczenie w sprawie wyników wyborów. Obecne wyniki wskazują na to, że Wielką Brytanię czeka tak zwany „zawieszony parlament", kiedy do zdobycia większości partie będą musiały założyć koalicje. W mediach są aktywnie omawiane możliwe warianty.

May ogłosiła przedterminowe wybory w kwietniu. Według niej pozwoli to na wzmocnienie jedności w rządzie w warunkach wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Latem 2016 roku Brytyjscy oddali głosy za wystąpieniem z UE. Procedura Brexit rozpoczęła się 29 marca, kiedy May oficjalnie powiadomiła władze UE o rozpoczęciu realizacji postanowień artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego, i powinna zakończyć się pod koniec marca 2019 roku.