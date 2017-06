Trump nie przyjedzie do Wielkiej Brytanii

© REUTERS/ Stefan Wermuth Niemal połowa Brytyjczyków chce dymisji May

— Trump powiedział May podczas rozmowy telefonicznej, że nie przyjedzie do Wielkiej Brytanii, zanim brytyjskie społeczeństwo nie poprze jego wizyty. Amerykański prezydent stwierdził, że nie przyjedzie, jeśli w kraju może dojść do masowych protestów. Odłożył wizytę na późniejszy termin – pisze gazeta.

Według źródła rozmowa odbyła się kilka tygodni temu, a słowa prezydenta „bardzo zdziwiły premier”.

Tymczasem kancelaria szefowej brytyjskiego rządu nie potwierdziła tej informacji. – Nie będziemy komentować spekulacji na temat treści prywatnych rozmów telefonicznych. Królowa potwierdziła zaproszenie Trumpa do odwiedzenia Wielkiej Brytanii i plany nie uległy zmianie – poinformował dziennikarzy przedstawiciel kancelarii.

May zaprosiła Trumpa do odwiedzenia Wielkiej Brytanii zaraz po jego inauguracji w styczniu tego roku. Zaproszenie wywołało oburzenie zarówno wśród brytyjskich polityków, jak i społeczeństwa. W Londynie doszło do masowych protestów przeciwko polityce Trumpa.