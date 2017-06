Stone: „Przyparty do muru" Trump nie ma możliwości resetu stosunków z Rosją

Film Stone'a o prezydencie Rosji Władimirze Putinie emituje w tym tygodniu telewizja Showtime.

„Prezydent Trump jest całkowicie przyparty do muru. Z drugiej strony prezydent Putin (w filmie — red.) w pewnym momencie mówi, że wygląda na to, iż polityka USA nie zmienia się, zmieniają się tylko prezydenci. Prezydent Obama mógł mieć plany odnośnie „resetów" i być może liberalizacji amerykańskiej polityki w kwestii walki z terroryzmem itp, lecz nie udało mu się nic osiągnąć" — powiedział Stone.

„Wygląda na to, że w USA istnieje «głębokie państwo», prawdziwa władza i kierownictwo rządzące państwem i podejmujące tę decyzję. Składa się na to przemysł zbrojeniowy, korporacje a także służby wywiadu. Mają najwyraźniej wyłączną władzę, której nie miały, kiedy byłem młodszy. Rozrosły się do przerażających rozmiarów. Myślę, że specjalnie stworzyły tyle problemów z Rosją. Myślę, że przyparły Trumpa do muru. Nie ma żadnej możliwości „resetu" stosunków z Rosją, nawet gdyby tego chciał" — uważa reżyser.