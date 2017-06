MSZ Ukrainy pracuje nad systemem kontroli na granicy z Rosją

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin na briefingu w Odessie.

„Powinniśmy mieć niezawodną kontrolę nad tym, kto przekracza naszą granicę. Znajdujemy się w stanie wojny z Rosją. Dlatego powinniśmy dążyć do wdrożenia skutecznej kontroli. Dlatego uważam, że powinniśmy przestawić się na paszporty biometryczne. Następnie stopniowo powinniśmy dojść do tego, że wyjazdy mają być zgłaszane. Umożliwi to nam dodatkową kontrolę" — powiedział.

Jednocześnie podkreślił, że takie podejście nie wyklucza możliwości posuwania się w kierunku ruchu wizowego z Rosją.

Wcześniej deputowani z frakcji Front Ludowy zażądali wprowadzenia wiz z Rosją w związku ze zniesieniem wiz z UE. Jeśli wcześniej dyplomaci ostrzegali, że nie należy spieszyć się z zaostrzeniem zasad przekraczania rosyjskiej granicy, to teraz popierają tę inicjatywę.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oznajmił, że przywódca państwa Władimir Putin nie pozostawi bez odpowiedzi rezygnacji Kijowa z ruchu bezwizowego. Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow także potwierdził, że Moskwa podejmie „lustrzane działania" w przypadku zrewidowania przez Kijów zasad przekraczania granicy państwowej.