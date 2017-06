O czym Poroszenko porozmawia z Trumpem

© AFP 2017/ TOBIAS SCHWARZ Kto będzie głównym konkurentem Poroszenki na wyborach?

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podczas spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem poruszy kwestię nacisków na Rosję odnośnie wdrażania porozumień mińskich i umożliwienia społeczności międzynarodowej „dostępu do okupowanego Krymu” – powiedział w rozmowie z ukraińską gazetą „Segodnya” minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin.

Wcześniej media poinformowały, że Poroszenko w następnym tygodniu może przyjechać z wizytą do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z Trumpem.

— Wiadomo, że spotkanie się odbędzie. Oczywiście przygotowujemy je – potwierdził Klimkin. Jak dodał, dokładna data rozmów zostanie ogłoszona przez rzecznika prasowego Poroszenki w najbliższym czasie.

— Powinienem podtrzymać intrygę, przecież nie mogę swojemu koledze Swiatosławowi Cegołko zabierać pracy. Wyda on odpowiedni komunikat w najbliższym czasie, oczywiście razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Ale pracujemy nad merytoryczną częścią spotkania. W zasadzie były temu poświęcone ostatnie moje wizyty w Waszyngtonie – powiedział Klimkin.

— Oczywiście najważniejsze pytanie polega na tym, co możemy zrobić wraz ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi, z amerykańskimi przyjaciółmi i Unią Europejską, z G8, aby wywrzeć presję na Rosję w zakresie realizacji porozumień mińskich. Jaki będziemy utrzymać front w stosunku do okupowanego Krymu i co możemy zrobić, aby w końcu społeczność międzynarodowa miała dostęp do okupowanego Krymu – dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Według Klimkina głównym tematem spotkania będzie dwustronna współpraca. – I jest to pomoc ukraińskim reformom, to, że mamy policję, zawdzięczamy naszym amerykańskim przyjaciołom. To, że mamy system walki z korupcją, też w znacznej mierze zawdzięczamy im. Powinniśmy iść dalej i na pewno nie możemy ignorować bezpiecznej współpracy. Bez bezpiecznej współpracy nie możemy sobie wyobrazić żadnej poważnej dyskusji – powiedział.

Dyplomata ujawnił też inne plany dotyczące spotkań Poroszenki ze światowymi liderami.

— Będzie jeszcze kilka spotkań. Ta aktywność dyplomatyczna i polityczna koncentruje się na tym, że prezydent niedawno spotkał się z kanclerz Niemiec, spotka się z prezydentem Francji. Będą inne rozmowy, przede wszystkim w Brukseli. Teraz mamy okres bardzo skoncentrowanej i skonsolidowanej aktywności politycznej – ocenił Klimkin.