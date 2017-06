Putin: W razie czego Comey może przyjechać do Rosji

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis Putin pochwalił Poroszenkę

— Nagle powiedział, że nagrał rozmowę z prezydentem (USA Donaldem Trumpem), a potem przez swojego przyjaciela przekazał to nagranie do mediów. To już brzmi bardzo dziwnie. Jeśli dyrektor służb specjalnych nagrywa rozmowę z głównodowodzącym sił zbrojnych, a potem przez swojego przyjaciela przekazuje to nagranie do mediów – powiedział Putin podczas gorącej linii.

Jego zdaniem Comey niczym nie różni się od Edwarda Snowdena.

— Nie jest szefem służb specjalnych, tylko obrońcą praw człowieka, który broni określonego stanowiska. Nawiasem mówiąc, jeśli z tego powodu będzie prześladowany, jesteśmy gotowi udzielić mu azylu politycznego w Rosji. Powinien o tym wiedzieć – dodał rosyjski prezydent.

Jak podkreślił, Comey, składając zeznania nie przedstawił żadnych dowodów na to, że Moskwa ingerowała w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.