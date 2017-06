„Jeśli chodzi o relacje dwustronne, mamy w gospodarce bardzo dobre stosunki, one przeżywają złotą erę. Dotyczy to również wymiany wizyt dwustronnych” — powiedział na spotkaniu z przewodniczącym Dumy Państwowej Wiaczesławem Wołodinem.

Mam nadzieję, że nasze stosunki pozostaną na tym samym poziomie — dodał.

Wcześniej Wiaczesław Wołodin zaznaczył „zrównoważone podejście” Kopfa do budowania relacji z Rosją. Zdaniem przewodniczącego Dumy Państwowej ich dzisiejsze spotkanie to dobra okazja do wymiany poglądów na temat całego programu „wzajemnych stosunków w ramach wymiaru parlamentarnego”.