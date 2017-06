Biały Dom rozważa zerwanie stosunków dyplomatycznych z Kubą

© REUTERS/ Kyodo ATTENTION EDITORS Zderzenie niszczyciela USA z japońskim statkiem

Wcześniej Trump poinformował o rezygnacji z „błędnej” polityki swojego poprzednika Baracka Obamy w zakresie normalizacji stosunków z Kubą. Jest to kolejny krok na drodze do wycofania się z zawartych porozumień i rezygnacji z obietnic poprzedniej administracji. Biały Dom ogłosił, że USA podtrzymują wprowadzone w stosunku do Hawany embargo i sprzeciwiają się „dążeniom ONZ i innych międzynarodowych organizacji do jego zniesienia”.

Według gazety podczas posiedzenia amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ubiegłym miesiącu rozpatrywano możliwość postawienia kubańskiemu rządowi ultimatum odnośnie poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka. Jeśli Hawana nie podejmie odpowiednich kroków, Stany Zjednoczone zerwą z nią stosunki dyplomatyczne, zamkną ambasadę w stolicy tego kraju i „wycofają się z dwustronnych zobowiązań”.

Ponadto Waszyngton zamierza przywrócić ograniczenia w przemieszczaniu się i handlu oraz „mógłby zapuścić proces przekwalifikowania wyspy na państwo sponsorujące terroryzm”.

Jak pisze „The Hill”, amerykańskie resorty siłowe sprzeciwiły się wprowadzeniu tych zmian, bo mogłyby one doprowadzić do masowej emigracji Kubańczyków.