Kohl silnie wpłynął na poglądy polityczne Putina

— Poznałem go na początku lat 90. ubiegłego wieku. Byłem obecny przy jego rozmowie z burmistrzem Petersburga Anatolijem Sobczakiem. Zaprosił go do siebie do rezydencji, wówczas rząd Niemiec znajdował się w Bonn. Potem było kilka spotkań – wielokrotnie spotykaliśmy się z różnych okolicznościach. Pierwsza rozmowa wywarła na mnie ogromne wrażenie – powiedział Putin.

— Miałem przed sobą głębokiego, myślącego człowieka, który egzystuje nie od wyborów do wyborów, choć to też jest dla niego ważne, ale rozmyśla o bardzo odległej perspektywie od podstaw, głęboko, opierając się na wiedzy i na swoim własnym doświadczeniu działacza państwowego jednego z największych europejskich krajów – dodał.

Rosyjski prezydent przyznał, że poglądy Kohla na przyszłe stosunki między Rosją a Niemcami, Rosją a Europą wywarły na niego duży wpływ. – Nie tylko zrobili ma mnie ogromne wrażenia, ale w jakiejś mierze, w znacznym stopniu zmienili moje poglądy na te procesy. Zobaczyłem przed sobą bardzo głębokiego i solidnego człowieka – opowiedział Putin.

— Wielka szkoda, że odszedł od nas. Przyjeżdżał do mnie w gości już nie jako kanclerz. I w Soczi, i w Moskwie dość długo rozmawialiśmy w cztery oczy – przyznał rosyjski prezydent. Jak dodał, był zdziwiony szczerością i głębokimi przemyśleniami byłego niemieckiego kanclerza na temat stosunków międzynarodowych i rosyjsko-europejskie relacje.

— Składam kondolencje bliskim Helmuta Kohla, niemieckiemu narodowi. Bardzo liczę na to, że idee, o których on mówił, które formułował zostaną wcielone w życie w przyszłości – powiedział Putin.