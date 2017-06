Republikanie wstrzymali głosowanie ws. antyrosyjskich sankcji

Zamiast szybkiego głosowania, na które liczyli zwolennicy sankcji, projekt ustawy został przekazany do Komisji do Spraw Zagranicznych, która ocenia treść dokumentu. Jeśli Izba Reprezentantów wprowadzi zmiany do projektu ustawy i przyjmie go w nowej redakcji, czekają ją negocjacje polityczne z Senatem w sprawie uzgodnienia tekstu.

Znany zwolennik sankcji przeciwko Rosji kongresmen Eliot Engel jest zaniepokojony wstrzymaniem procesu legislacyjnego przez Republikanów. „Zahamuje to proces i da Białemu Domu czas na rozmycie kluczowych wysiłków na rzecz pociągnięcia Kremla do odpowiedzialności" — stwierdził Engel i zażądał niezwłocznego głosowania.

Rzeczniczka przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana podkreśliła, że ten popiera sankcje. Jednocześnie nie powiedziała, w jaki sposób będzie forsowany projekt ustawy.

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson w ubiegłym tygodniu oznajmił, że uwzględniona w projekcie ustawy kodyfikacja sankcji pozbawi administrację elastyczności w dyplomatycznym podejściu do Moskwy. Analogiczne stanowisko podzielała poprzednia administracja Baracka Obamy, mimo że Obama był inicjatorem wprowadzenia sankcji.

Senat Stanów Zjednoczonych 98 głosami przeciwko dwom zatwierdził w ubiegłym tygodniu nowe sankcje przeciwko Rosji i Iranowi. Antyrosyjskie sankcje zostały dołączone do projektu ustawy w sprawie Iranu w formie poprawki, by przyspieszyć ich zatwierdzenie i utrudnić prezydentowi Donaldowi Trumpowi prawdopodobną odmowę podpisania projektu ustawy.

Projekt przewiduje skrócenie maksymalnego terminu finansowania rynkowego rosyjskich banków objętych sankcjami do 14 dni, a firm z branży naftowej i gazowej — do 30 dni.

Dokument przewiduje także, że prezydent może nałożyć sankcje na osoby zamierzające zainwestować w budowę rosyjskich rurociągów eksportowych ponad 5 mln dolarów w ciągu roku lub milion dolarów jednorazowo lub udostępniać projektom usługi, technologie i patronat informacyjny.

Jednocześnie USA „będą w dalszym ciągu przeciwdziałać budowie Gazociągu Północnego 2, biorąc pod uwagę jego negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne UE i rozwój rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na reformy w sferze energetyki na Ukrainie" — czytamy w tekście.